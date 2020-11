L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiendra les 5 et 6 novembre une séance plénière. La première consacrée à un dialogue avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et la deuxième à un dialogue avec le gouvernement sur l’évolution de la situation épidémiologique et les conséquences de la pandémie Covid-19.

Selon un communiqué de l’ARP, l’ordre du jour de la première séance plénière dont les travaux démarrent jeudi à 9h00 au siège du bâtiment annexe du parlement, comporte un dialogue avec le gouverneur de la BCT sur la situation économique et financière du pays, les activités de la banque et les questions axées sur ses compétences.

La séance plénière prévue vendredi prochain est consacrée à un dialogue avec le gouvernement sur le point de la situation épidémiologique et ses conséquences. Au cours de la séance du matin, il sera procédé à l’audition des ministres de la Santé, des Affaires sociales et de la Culture par intérim sur cette question.

La séance de l’après-midi est consacrée à l’audition des ministres de l’Education et de l’Enseignement supérieur.