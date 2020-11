Le Centre financier aux entrepreneurs( CFE) Tunisie, a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné, sans appel public à l’épargne, d’un montant de 7 millions de dinars.

L’emprunt lancé, le 19 octobre 2020, a été clôturé avec succès, en intégralité, et par anticipation le 22 octobre 2020, selon un communiqué publié par l’institution de microfinnace.

Et de préciser que cet emprunt, dont la période de souscription était initialement prévue jusqu’au 30 octobre 2020, permettra au CFE de consolider davantage ses fonds propres, afin de relever ses objectifs de développement en matière de services financiers et non financiers.

Le centre ambitionne, en outre, de renforcer sa mission, ainsi que sa responsabilité sociale, envers ses entrepreneurs en les aidant à développer leur potentiel et à évoluer vers des structures plus solides et mieux organisées.

Depuis sa création en 2015, le CFE a servi près de 12 000 micro-entrepreneurs et a accordé 140 millions de dinars de crédits.Il dispose actuellement de neuf agences sur le Grand Tunis, Sousse, Sfax, Monastir et Nabeul.

Au 30 septembre 2020, le CFE compte 6 350 clients actifs pour un encours de 64 millions de dinars.