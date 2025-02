La BH BANK a annoncé, jeudi, via le site du Conseil du Marché Financier (CMF), que les souscriptions à l’emprunt obligataire «BH BANK 2025-1» de 50 Millions de dinars (MD), émis sans recours à l’appel public à l’épargne, ouvertes le 17 février 2025, ont été clôturées le lendemain (18 février), pour un montant de 70 MD.

Pour rappel, le Conseil d’Administration de la banque, réuni le 30 mai 2024, avait décidé d’émettre un emprunt obligataire, sans recours à l’appel public à l’épargne, d’un montant de 50 MD susceptible d’être porté à un maximum de 70 MD.

A travers cet emprunt, la BH BANK a pour objectifs de renforcer ses ressources longues afin de préserver ses équilibres en matière d’emplois-ressources, d’assurer un certain équilibre entre les ressources et les emplois et de respecter les ratios réglementaires.

Cette émission vise, également, à assurer un meilleur financement des crédits à moyen et à long termes, à financer des crédits sur des ressources de même maturité pour adosser respectivement les ressources à moyen et long termes aux emplois à moyen et long termes et préserver l’adéquation entre les maturités et les taux de ces ressources et de ces emplois. La banque annonce, encore, son ambition à travers cet emprunt, “de développer son offre de produits et services ainsi que le financement de ses investissements”.