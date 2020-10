“L’homme qui a vendu sa peau” (The man who sold his skinde Kaouther Ben Hania a remporté, vendredi soir, “El Gouna Star”, un prix doté de 20.000 dollars, décerné par El Gouna Film Festival au meilleur long métrage de fiction arabe.

Le Palmarès de la 4ème édition du festival GFF a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture diffusée en ligne sur la page facebook du festival.

Voici une vidéo de Palmarès à El Gouna :