” Le gouvernement s’engage à concrétiser tous les points de l’accord d’El Kamour signé le 16 juin 2017 “, a annoncé le représentant du ministère des Affaires sociales et porte-parole de la délégation gouvernementale, Moncef Achour.

Intervenant au cours d’une conférence de presse tenue mardi 27 octobre à Tataouine, Achour a souligné que les négociations engagées depuis le 7 octobre, entre les représentants du gouvernement et la coordination du sit-in d’El Kamour, ont permis de parvenir à un consensus sur 80% des questions soulevées.

Il a précisé que la délégation administrative vise à établir un dialogue sur la responsabilité sociétale et ne compte pas utiliser la force ni même la pression, ajoutant que l’Etat assumera ses responsabilités en terme de protection sociale concernant la question des martyrs.

Les poursuites judiciaires citées dans le dernier communiqué ont la même formulation et utilisent les mêmes mots mentionnés dans l’Accord d’El Kamour de 2017, précise-t-il.

Concernant les garanties d’application des points convenus, Achour a fait savoir à l’Agence TAP que les représentants de la région ont proposé de faire appel au Conseil supérieur du dialogue social.

Au sujet des programmes bloqués, il a souligné que ” le Conseil régional est en train de les examiner afin de prendre les décisions nécessaires “.

Au sujet de l’accord final entre les deux parties, Achour a souligné qu’il est prêt à poursuivre les négociations avec la délégation régionale dont les membres ont exprimé leur ” volonté de régler certaines insuffisances “.

Achour a rappelé le communiqué publié le 27 courant, par le gouvernorat de Tataouine qui évoque la régularisation de la situation des agents et cadres de la société d’Environnement, de Plantation et de Jardinage et de la société du sud des services.

Il s’agit également de l’approbation des augmentations salariales générales des agents et cadres et l’allocation d’un montant de 80 millions de dinars au fonds de développement et d’investissement qui sera décaissée dans le cadre du programme de la responsabilité sociétale.

Quant à la question de l’embauche de 1 500 chômeurs dans les compagnies pétrolières, qui fait l’objet d’un désaccord, Achour a annoncé 1 000 personnes dans la Société d’environnement, de plantation et de jardinage, 200 dans les sociétés opérant au Sahara qui ont recruté 236 personnes depuis 2017.