La ministre de la Femme, de la Famille et des Seniors, Imen Zahouani Houimel, estime impératif de mettre en place une nouvelle approche pour l’autonomisation économique de la femme rurale, à travers la création de nouveaux projets notamment au profit des femmes diplômées de l’enseignement supérieur.

Selon un communiqué du ministère, Houimel a précisé lors de sa rencontre, lundi 26 octobre, avec Philippe Ankers, représentant de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et coordinateur du bureau régional pour l’Afrique du Nord, que le ministère a mis en place une stratégie nationale pour l’autonomisation économique et sociale de la femme et des jeunes filles en milieu rural. Une stratégie adoptée selon une approche participative pour réaliser l’employabilité de la femme en milieu rural, leur garantir un travail décent tout en assurant une couverture sociale et un transport préservant leur dignité.

Pour sa part, Philippe Ankers, a indiqué que FAO soutient l’idée de création de nouveaux projets en milieu rural, signalant le souci de l’organisation visant à vulgariser la bonne exploitation des ressources naturelles à travers la femme rurale qui peut contribuer à atteindre cet objectif.