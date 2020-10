La Tunisie considère que la célébration, le 24 octobre 2020, de la Journée des Nations unies qui coïncide cette année avec le 75ème anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU), est une occasion pour évaluer le système Onusien et d’examiner les moyens de son développement en vue de garantir plus d’efficience et de flexibilité à ses différentes institutions.

Il sera primordial d’assurer la continuité de l’appui de l’approche réformiste afin de développer les méthodes de travail de l’ONU, notamment dans les domaines de l’administration, de la sécurité, de la paix et du développement, a ajouté le ministère des affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l’étranger, dans un communiqué publié, vendredi.

La même source a réitéré la volonté de la Tunisie de contribuer d’une manière active et constructive aux efforts visant la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité internationales, dans le cadre de ses responsabilités en tant que membre élu du Conseil de sécurité pour la période 2020/2021.

L’adhésion de la Tunisie constitue une opportunité pour le soutien du consensus, du dialogue et de la médiation conformément aux principes de la politique étrangère de la Tunisie.

Pour ce qui est des questions internationales justes et de l’instauration de la paix et de la sécurité internationales, la Tunisie a souligné la nécessité de parvenir à une solution juste et durable pour le dossier palestinien dans le cadre de la légitimité internationale.

Et d’ajouter que la Tunisie œuvre à ” soutenir les processus de résolution politique des problèmes internationaux suspendus, notamment pour le cas de la Libye”.

La Tunisie s’est dit satisfaite dans ce cadre du niveau de la coordination avec la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL) qui a permis de choisir la Tunisie pour abriter le prochain round du dialogue inter-libyen, le 9 novembre 2020, sous les auspices des Nations unies.

La même source a mis l’accent sur la complexité de la situation au niveau international, à cause de la pandémie Covid-19, appelant à renforcer davantage la coopération internationale et la solidarité humaine.

Elle a rappelé dans ce sens que la Tunisie a appelé, depuis le début de la propagation du virus, à adopter une nouvelle approche internationale de lutte contre les répercussions du Covid-19, rappelant l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 1er juillet 2020, du projet Tuniso-français relatif à la lutte contre cette pandémie.