Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartégi, s’est rendu, jeudi 22 octobre, à la base aérienne de Sidi Ahmed à Bizerte.

Il a pris connaissance des unités aériennes stationnées à cette base et de ses activités en matière de protection de l’espace aérien tunisien et d’appui opérationnel et logistique aux forces armées.

A cette occasion, il a visité les ateliers de maintenance des avions et pris connaissance de la marche du travail dans ces ateliers et de leur rôle de garantir la promptitude opérationnelle des avions, indique le département.

Le ministre de la Défense s’est, ensuite, rendu à l’école de pilotage où il a pris connaissance des méthodes d’enseignement et de formation ainsi que de ses programmes, soulignant la détermination du ministère à répondre aux besoins de l’école pour garantir la qualité de la formation.

A l’issue de sa visite à la base aérienne de Bizerte, Bartégi a salué le rôle des responsables qui dirigent les unités installées à la base et à l’école de pilotage, notamment en ce qui concerne les méthodes de travail et la qualité de la formation et de l’exécution, les appelant à la vigilance continue pour faire face aux menaces et relever les défis sécuritaires.