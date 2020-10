Pour garder le fil, suite aux reports d’événements “physiques” à cause de la covid-19, l’Institut Français de Tunis (IFT) propose toutes les semaines une série de contenus accessibles en ligne sur sa page facebook et au goût de chacun.

Pour cette semaine, une place spéciale est dédiée au Liban, avec la retransmission live des deux soirées organisées sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe (IMA) ayant rassemblé près de 60 artistes et intellectuels.

Dans le cadre de la “Fête du cinéma d’animation” 2020 qui se déroulera dans des circonstances exceptionnelles, des longs et courts-métrages sont accessibles en ligne, gratuitement et sans inscription, via une page dédiée, déjà fonctionnelle depuis le 14 octobre.

L’IFT a également programmé une exposition réunissant 18 artistes à la Selma Feriani Gallery, disponible jusqu’au 15 novembre 2020, composée de dessins, peintures, photographies, sculptures, films, bande-son et installations.

La musique est aussi au programme avec la sortie du nouvel album de “AMMAR 808”, un voyage entre Orient et Occident, entre la Tunisie et l’Inde en revisitant la musique du sud de l’Inde et Erkez HipHop by DEBO, offrant une sorte de fusion entre le rap et le mezoued.