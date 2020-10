Le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement, Ali Kooli, a annoncé, mercredi la réorientation du programme ” Irada ” en faveur des projets de développement dans plusieurs régions, compte tenu de la propagation du Coronavirus dans le pays.

Parallèlement, il a annoncé le démarrage de l’homologation de l’appel d’offres pour présenter les propositions de ce programme.

Kooli a souligné au cours d’une conférence de presse, consacrée au lancement de cet appel d’offres, que le programme ” Irada “, permettra de financer près de 90% du coût maximal du nombre de projets présentés par les investisseurs dans les régions concernées, en fournissant des dons oscillant entre 50 mille dinars et 250 mille dinars, selon les demandes.

Ce programme vise à renforcer le développement durable dans les régions et à appliquer le processus de la décentralisation à travers le financement d’un nombre de projets dans huit gouvernorats, à savoir Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kasserine, Médenine, Sidi Bouzid, et Sfax.

Il s’agit aussi de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé au niveau régional pour booster le secteur privé et créer des postes d’emplois dans les régions.

Le ministre a signalé que la pandémie COVID-19 a entrainé l’obligation de la réorientation du programme ” Irada “, lancé depuis 6 ans pour booster la croissance économique et aider les entreprises surtout les PME et les TPE, opérant dans les gouvernorats concernés, à franchir la crise sanitaire.

” Irada ” est un programme de coopération financé par l’Union Européenne (UE), sous forme de don estimé à 36 millions d’euros (équivalent à 100 millions de dinars).

L’exécution de ce programme a été confiée aux ministères de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement et de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration Professionnelle.

Le responsable national du programme, ” Irada “, Mohamed Derâa a fait observer, de son côté, que l’appel d’offres spécifique à ce programme perdure jusqu’au 30 novembre et concerne les entreprises privées, actives durant au minium une année et les entreprises individuelles et les structures non lucratives.

Un comité d’experts tunisiens et étrangers procèdera au choix de la liste préliminaire des projets des lauréats et délimitera 5 projets dans chaque gouvernorat, parmi ceux qui ont été précités auparavant, dans les différents secteurs.

Derâa a fait savoir que la priorité sera donné aux projets qui respectent l’environnement et qui utilisent de nouveaux procédés ou encore à des à marques distinctives ou un nouveau concept de production et qui aussi valorisent des produits subsidiaires et réduisent les déchets par le recyclage.

Ces projets doivent également impulser l’investissement, créer des valeurs ajoutées sur le plan local et fournir des postes d’emplois surtout dans les domaines de l’innovation technologiques, du commerce électronique, de l’environnement, de l’agriculture durable, de l’industrie sanitaire et de la sécurité professionnelle.

Il a ajouté que le programme ” Irada ” accordera, favorisera les projets qui aident à la restructuration des groupements de producteurs en quête de marchés et au renforcement de la compétitivité, de l’innovation et des affaires.

Le responsable a souligné la possibilité de télécharger le modèle de la participation à l’appel d’offres, à partir des sites électroniques de l’ensemble des offices de développement régional relevant des gouvernorats concernés par le programme (à l’instar de l’office de développement du Sud, l’office de développement du Nord et l’office de développement du Centre-Ouest).