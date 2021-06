Des subventions d’une valeur de 490 mille dinars ont été octroyées à 263 entrepreneurs dans le cadre du programme régional d’appui au développement économique durable “IRADA” dans le gouvernorat de Bizerte.

Lors d’une réunion autour de l’avancement du programme tenue lundi, le président et coordinateur régional du programme “IRADA”, Kamel Msalmani, a indiqué que la mise en application du programme s’effectue sur un rythme ascendant, précisant que 263 bénéficiaires ont reçu des subventions dont la valeur varie entre 1 600 et 3,2 millions de dinars dans le cadre du programme.

Une enveloppe d’un million de dinars a également été mobilisée au profit de six propriétaires des petites et moyennes entreprises souhaitant développer leurs projets, a ajouté Msalmani.

Dans ce même contexte, le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi, Béchir Jaziri, a noté que les protocoles de création d’une plateforme de formation en soudure sous-marine, seront signés mercredi prochain au centre sectoriel de formation en construction métallique à Menzel Bourguiba au profit de 12 apprenants, dans une phase initiale.

Il a ajouté que le programme prévoit également la signature des protocoles de création d’une plateforme de formation de techniciens en raccordement au gaz naturel dans le centre de formation professionnel de Bizerte, au profit de 60 personnes et ceci en coordination avec le centre de formation et de perfectionnement de Khélidia de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) .

Lancé en 2018, le programme IRADA est destiné à promouvoir la formation professionnelle, le secteur privé et les projets de développement dans huit gouvernorats : Gabès, Médenine, Gafsa, Kasserine, Sfax, Sidi Bouzid, Bizerte et Jendouba.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 34 millions d’euros, ce programme devrait se poursuivre jusqu’ en 2022.