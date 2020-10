Le “Tunisia Africa E-business Meetings ” se tiendra les 18, 19 et 20 novembre 2020, à l’initiative du Centre de promotion des exportations, en collaboration avec le bureau de coopération allemande GIZ, dans l’objectif de développer les échanges avec les pays africains.

” Tunisia Africa E-business Meetings ” est un évènement de B2B virtuels, qui regroupera les exportateurs tunisiens et près de 300 acheteurs des pays d’Afrique Subsaharienne.

Les rencontres B2B se dérouleront via une plateforme électronique de business Matching. Cette plateforme va permettre à chaque entreprise inscrite d’avoir un agenda individuel de contacts selon les secteurs et les domaines d’intérêts souhaités.

Les entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, les services de santé, l’enseignement supérieur, les matériaux de construction, les travaux publics, les TIC, les industries mécaniques et électriques et le textile habillement peuvent s’inscrire gratuitement à cet évènement via le lien suivant : https://tunisia-africa-meetings-2020.b2match.io et ce au plus tard le 16 Novembre 2020.