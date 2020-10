L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, a réitéré l’engagement du gouvernement italien à apporter son soutien à la Tunisie, à contribuer au renforcement de l’investissement privé et à la création de projets.

Il a ajouté, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Economie, des Finances et du renforcement de l’Investissement, Ali Kooli que le gouvernement italien oeuvrera à encourager les entreprises italiennes à l’investissement en Tunisie dans les différents secteurs, selon un communiqué publié par le ministère de l’Economie sur sa page ” facebook “.

Kooli et Fanara ont saisi l’occasion pour examiner l’état d’avancement du programme de la coopération triennale (2017-2020) et la préparation du programme (2021-2023), surtout pour ce qui concerne la coopération financière et le renforcement de l’investissement italien en Tunisie.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’attachement de la Tunisie à renforcer davantage la coopération avec l’Italie, signalant la nécessité d’intensifier la coordination entre toutes les structures concernées afin d’accélérer l’exécution du programme surtout au niveau de l’exploitation des lignes de financement, mises à la disposition des PME ainsi qu’au niveau de la conversion des parties de crédits en projets de développement.