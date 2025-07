Valeo Ben Arous lance un programme éducatif inédit pour sensibiliser les enfants aux enjeux du numérique

Dans le cadre de son engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Valeo lance une initiative innovante destinée à initier les enfants de 5 à 10 ans aux fondamentaux du numérique, de la logique et de la technologie. Ce programme, inspiré de la pédagogie Montessori, se distingue par une approche entièrement sans écran, favorisant les activités manuelles, collaboratives et sensorielles.

Une pédagogie ludique et responsable

Loin des écrans et des interfaces classiques, les ateliers proposés par Valeo visent à développer, dès le plus jeune âge, une compréhension intuitive du monde numérique.

Au programme :

-des jeux de logique pour découvrir les bases du code ;

-des parcours interactifs pour initier à la pensée algorithmique ;

-des défis collaboratifs pour stimuler la créativité et l’autonomie ;

En s’appuyant sur des outils concrets, les enfants apprennent à résoudre des problèmes, à raisonner et à travailler en équipe, tout en développant leur intelligence émotionnelle.

Former les citoyens numériques de demain

À l’heure de la transition digitale, Valeo entend accompagner les jeunes générations pour en faire des utilisateurs éclairés de la technologie, capables de comprendre les mécanismes du numérique plutôt que d’en être de simples consommateurs. Ce projet éducatif reflète la volonté du groupe de participer activement à la réduction des inégalités d’accès aux compétences technologiques.

Une initiative à vocation inclusive

Le programme sera lancé dans un premier temps au profit des enfants des salariés de Valeo. Il sera ensuite élargi, en collaboration avec des experts pédagogiques et des partenaires locaux, aux écoliers des zones rurales. L’ambition est claire : démocratiser les compétences numériques dès l’enfance et encourager un usage raisonné, éthique et créatif de la technologie.

Valeo, un acteur engagé pour une mobilité et une société durable

Avec plus de 100 000 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d’affaires de près de 22 milliards d’euros, Valeo est un acteur majeur de l’équipement automobile, reconnu pour ses innovations en matière d’électrification, de conduite autonome et d’éclairage intelligent. À travers ce programme, le groupe affirme sa volonté d’inscrire sa stratégie RSE dans une logique d’impact social durable, en cohérence avec les défis technologiques et sociétaux à venir.