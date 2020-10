Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) compte organiser, du 18 au 20 novembre 2020, plusieurs rencontres professionnelles virtuelles avec des importateurs de 14 pays d’Afrique subsaharienne, à travers une plateforme électronique pour établir des liens professionnels à distance.

Au menu de ces rencontres co-organisées avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), une séance d’ouverture au siège du CEPEX le 18 novembre 2020, qui sera consacrée à l’examen des opportunités d’affaires et de la coopération tuniso-africaine.

Les organisateurs tiendront durant trois jours des rencontres professionnelles virtuelles à travers une plateforme électronique spécialisée dans l’établissement de liens professionnels à distance entre des exportateurs tunisiens, des hommes d’affaires et des importateurs venant de 14 pays africains ciblés.

Cette manifestation vise à renforcer le partenariat avec ces pays et à consolider les relations économiques entre la Tunisie et l’Afrique à travers un réseautage regroupant 300 exportateurs tunisiens et 300 importateurs subsahariens.

Les secteurs concernés sont l’agriculture, l’agro-alimentaire, les matériaux de construction et travaux publics, la santé, les industries pharmaceutiques, l’enseignement supérieur, la formation, les TIC, l’industrie mécanique et électrique et le textile-habillement.

La manifestation a pour objectif de créer plus d’opportunités pour la coopération entre les propriétaires des entreprises exportatrices tunisiennes et les acteurs économiques des pays de l’Afrique Subsaharienne et de mobiliser tous les acteurs du secteur privé pour une meilleure complémentarité africaine.

Ces rencontres verront la participation du Nigéria, Ghana, Bénin, Togo, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Cote d’Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Gabon et RD Congo.

Le CEPEX prévoit une participation de plus de 300 entreprises tunisiennes et 300 autres africaines, estimant, que cette manifestation tablera sur plus de 1 000 liens professionnels directs.

Les ambassades tunisiennes et les représentations commerciales du CEPEX dans les pays africains, se chargeront de promouvoir cette manifestation auprès des importateurs africains à l’effet de la participation en s’appuyant sur des experts locaux.