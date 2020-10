Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Kamel Doukh, appelle à annoncer, dans les meilleurs délais, la liste des bénéficiaires des logements sociaux réalisés dans la région de Sidi Bouzid.

Lors d’une séance de travail tenue mardi 20 octobre à Tunis, en présence du gouverneur de Sidi Bouzid, Mohamed Sadki, ainsi que de représentants de l’ARP, de l’avancement des projets d’infrastructure dans la région, selon un communiqué publié à l’issue de cette réunion sur le site du ministère de l’Equipement.

Le ministère a réalisé, dans le cadre du programme spécifique du logement social et dans sa première composante, 264 logements (éradication des logements rudimentaires et la reconstruction).

S’agissant de la deuxième composante du projet, qui consiste à réaliser 178 logements, le taux d’avancement de sa réalisation a atteint 90%, a précisé le ministère.

Les présents à la réunion ont passé en revue plusieurs obstacles, dont ceux liés à l’infrastructure, aux logements sociaux, à la réhabilitation urbaine, aux projets de réhabilitation et d’aménagement des routes classées, au programme national d’aménagement et de revêtement des pistes rurales, évoquant également le projet de protection des villes contre les inondations.

L’accélération de la réalisation des projets programmés , tels que le projet de réalisation du projet des corridors stratégiques routiers, qui relient les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kasserine, ainsi que Sidi Bouzid et les gouvernorats de Sfax et Gabès, dont le coût s’élève à 1 milliard de dinars, a par ailleurs, figuré à l’ordre du jour de la séance de travail.