Dans le cadre de la politique de proximité, la BTL continue à déployer sa stratégie de maillage sur tout le territoire tunisien et annonce l’ouverture de sa toute nouvelle agence à l’Aouina.

Malgré la situation difficile liée à la propagation du Coronavirus, la BTL continue d’assurer au mieux ses services et poursuit l’extension de son réseau, une fois de plus, après les ouvertures récentes des agences à Ennasr et Lac 2.

La présence de cette nouvelle agence dans cette partie de la capitale permettra aux entreprises et particuliers de cette zone d’effectuer toutes les opérations bancaires près de chez eux et gagner du temps.

Afin de toujours mieux servir ses clients et mieux les accompagner au quotidien, l’équipe BTL de l’agence Aouina a l’honneur de vous accueillir et de vous présenter ses produits attractifs et services bancaires de qualité dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Par ailleurs, une offre de bienvenue valable jusqu’au 31/12/2020, qui consiste en la gratuité des frais de tenue de compte ainsi que la gratuité de la 1ère carte bancaire, sera à votre disposition.

N’hésitez pas à contacter par mail ou par téléphone si vous désirez ne pas vous déplacer. Nos conseillers- clients auront le plaisir de répondre à toutes vos requêtes et de vous accompagner dans vos projets.

Adresse : Avenue Dar Fadhal, Résidence Saphir, 2045 Aouina

Tél : 70 131 845