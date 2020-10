L’Agence nationale de certification électronique TUNTRUST a fait savoir, dans la soirée de vendredi 16 octobre 2020, que de nouveaux tarifs seront appliqués pour l’obtention de certificat électronique comme suit :

– Certificat ID-Trust sur token valide pour deux ans : 350 dinars HT, à partir du 16 octobre 2020.

– Certificat ID-Trust sur token valide pour deux ans : 180 euros pour les clients étrangers à partir du 16 octobre 2020.

– Certificat DIGIGO à travers le mobile valide pour un an : 10 dinars HT pour l’obtention du certificat et 250 mil HT/par transaction, et ce à partir du 2 novembre 2020. Ce certificat est utilisé pour les services e-gov à l’instar de la télédéclaration fiscale. La recharge du compte DIGIGO se fera en ligne à partir du portail https://digigo.tuntrust.tn

Les tarifs de recharge ci-dessous seront appliqués à partir du 2 novembre 2020:

Tarif Recharge en HT Nombre des transactions (envoi OTP) Durée de validité

50 TND 200 06 mois

75 TND 300 09 mois

100 TND 400 01 an.

L’agence informe par ailleurs qu’elle est en rupture de stock des tokens (jetons numériques) pour les certificats ID-Trust et qu’elle n’a pas pu être livrée dans les délais initialement prévus à cause de la pandémie de COVID-19.

Elle tiendra ses clients informés dès réception des tokens prévue dans un délais de 15 jours au plus.

L’Agence nationale de certification électronique TUNTRUST est une entreprise publique à caractère non administratif sous tutelle du ministère des technologies de la communication. C’est l’autorité de certification racine en Tunisie. Elle représente le plus haut niveau de confiance dans le domaine de la certification électronique et de la sécurité des transactions et des échanges électroniques tels que : e-commerce, e-banking, e-gouvernement.