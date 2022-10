Le ministère des Technologies de la Communication a rendu public un communiqué, mardi 18 octobre 2022, pour annoncer la nomination de Ramzi Khlif en tant que nouveau directeur général de l’Agence nationale de Certification électronique.

Ingénieur général et chef de la direction Analyse des Risques et Audit, Ramzi Khlif a occupé plusieurs postes au sein de l’agence et fût responsable des projets d’audit WebTrust, ETSI, ISO 27001, ISO 9001.

Ramzi Khlif est titulaire d’un diplôme national d’Ingénieur en informatique de la faculté des sciences de Tunis et d’un Master professionnel en Optimisation et Modernisation des Entreprises. Il détient, également, un Master en gestion des risques financiers de l’Université de Cergy Pontoise.