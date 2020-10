Ce projet comporte une série de dispositions visant à encourager l’épargne moyenne et longue, à travers l’élévation du plafond fixé au Compte Epargne en actions et à l’assurance vie et à soutenir le secteur touristique en réduisant les droits de consommation applicables aux Quads d’une cylindrée supérieure à 1000 cm3, de 63% à 20% et aux yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport de 50%, à 20%.

Ce projet vise également à alléger les conditions d’éligibilité à l’avantage fiscal de restitution des droits d’enregistrement payés au titre d’acquisitions de terres agricoles destinées à la réalisation d’investissement agricole.

Il prévoit par ailleurs d’encourager les personnes physiques à acquérir un logement durant l’année 2021, en leur accordant une réduction mensuelle de 100 dinars sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021.