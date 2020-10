Le Bureau des relations avec les citoyens du ministère des technologies de la communication a entamé, mercredi, la présentation exclusive de ses services à distance, a annoncé le ministère.

La même source a ajouté que la liste des services comprend l’orientation, les demandes de renseignements et le dépôt des plaintes et pétitions.

Il s’agit de mettre en oeuvre les mesures de prévention contre le Covid-19 et de préserver la sécurité des agents et de leurs interlocuteurs, tout en assurant la continuité d’un service public de qualité.

Le Ministère a souligné dans son communiqué, que les personnes souhaitant contacter le bureau des relations avec les citoyens peuvent visiter le site Web du ministère ” https://www.mtc.gov.tn ” et accéder à la rubrique des citoyens en bas de la page d’accueil ou contacter le numéro suivant “1854” ou la ligne directe 70 244 688.

Le ministère a réitéré sa disposition à continuer à développer d’autres services en ligne conformément aux normes de qualité, de sécurité et de fiabilité requises, et en interaction avec les propositions et demandes des citoyens (citoyens et des entreprises économiques).