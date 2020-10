La ministre de la femme, de la famille, et des séniors, Imen Zahouani Houimel a souligné, lors de sa rencontre mardi avec une délégation de la ligue des électrices Tunisiennes (LET), l’importance de la coopération entre son département et la société civile, active dans le domaine de la promotion de la place de la femme au sein de la société et sa protection de toute forme de violence.

Dans un communiqué rendu public par le ministère, Houimel a estimé que le réseautage avec les représentants de la société civile dans les domaines relatifs à l’enfance, à la femme et aux personnes âgées pourrait représenter un des facteurs pour la promotion de cette catégorie.

La représentante de LET, Torkia Ben Khedher a pour sa part, passé en revue l’ensemble des études réalisées par la ligue avant la crise de Covid-19 et durant la pandémie, portant notamment, sur la convention sur la protection de la maternité, la situation économique et sociale des femmes travaillant dans des secteurs marginalisés en plus des effets secondaires, économique et social, sur les femmes en période de propagation de coronavirus.

Les membres de LET ont souligné leur attachement à renforcer la coopération avec le ministère, appelant notamment à une représentation de la ligue au conseil scientifique de l’observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes.