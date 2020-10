L’importance d’intégrer les réfugiés à travers l’instauration d’un cadre juridique pour les protéger et garantir leur droit à une vie décente, a été au centre d’une réunion qui a eu lieu, mardi, entre la ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel et la représentante du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Hanen Hemdan.

La réunion a également porté sur les moyens d’améliorer la coopération conjointe dans le domaine de l’information et de la protection des réfugiés, grâce au soutien du HCR aux efforts du ministère de la femme dans la révision de la loi régissant le travail des femmes de ménages, notamment les femmes réfugiées et migrantes, lit-on sur la page officielle du ministère de la Femme.

Il a également été question lors de cette réunion, d’examiner la possibilité de mener une étude sur les effets de la pandémie Covid-19 sur les catégories vulnérables, en particulier les femmes migrantes, les réfugiés et les enfants, ainsi que de réaliser un travail de terrain pour dévoiler les dangers auxquels ce groupe est exposé. A également été évoquée, la question de l’association des municipalités et l’appui de leur rôle dans le processus de prise en charge des réfugiés, un thème qui sera l’axe principal de la conférence régionale, prévue par le HCR au mois de novembre prochain.