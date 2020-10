“Révolution, jetset & lablabi” est l’intitulé d’un nouveau livre qui vient de paraître chez l’Harmattan. Ecrit par Myriam Riza (animatrice radio, comédienne créatrice de mode) et Isabelle Enault (Rédactrice, publicitaire et organisatrice d’événements de mode), il est préfacé par Sofiane Naït Mouloud, Directeur de la collection “Terrain, récits et fiction” de la célèbre maison d’édition parisienne.

Ce livre est écrit par deux amies qui partagent leur amour pour la Tunisie. Elles ont voulu y raconter ce petit pays autrement que par les habituelles “cartes postales”, partager son humour, quelques-unes de ses traditions, ses paradoxes, quelques traits de caractère des Tunisiens, et sa Révolution de 2011 …

Loin des clichés, le livre évoque les mille facettes de la Tunisie, et invite ceux qui ne la connaissent pas, à la découvrir du nord au sud, par sa gastronomie, ses magnifiques paysages, son patrimoine, sa dolce vita à la tunisienne, et à travers quelques illustrations allégoriques réalisées par l’une des auteures.

Les étrangers, touristes ou nouveaux résidents, pourront y trouver les réponses aux questions existentielles qu ‘ils ne manqueront pas de se poser durant leur premières semaines en Tunisie :

“Direct, c’est une boisson ???”, “C’est quoi un louage ?”, Où mange-t-on des bambalounis ?, “kaki” c’est une couleur, un fruit ou un biscuit ?, le mléoui, c’est une crêpe ?…autant de questions et réponses se trouvent dans cet opus où les nostalgiques pourront, à travers cette lecture, retrouver le “parfum si attachant et particulier de ce magnifique pays qu’est la Tunisie”.

Le livre est disponible est disponible sur ces sites (version papier ou numérique) : L’HARMATTAN & AMAZON. Il sera disponible fin octobre en Tunisie à la librairie El Kitab à Tunis et la Marsa.