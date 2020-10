Le 8ème Salon africain de l’invention et de l’innovation technologique (SAIIT 2020) se tiendra, du 15 au 17 octobre 2020, au Palais des Congrès à Brazzaville au Congo.

Organisé par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) l’événement a pour but de détecter et de faire connaître les meilleurs résultats de recherche, inventions et innovations technologiques susceptibles d’aboutir à la création d’entreprises en Afrique, précise l’OAPI.

D’après l’Organisation, le Salon, qui aura pour thème, cette année, “Propriété intellectuelle, innovation et défis sanitaires”, sera une occasion pour promouvoir les projets innovants et les nouvelles offres, tout en donnant la priorité aux initiatives dans le domaine de la santé.

Des prix seront décernés aux meilleures projets, qui seront sélectionnés par un jury international.

Il est à noter que le SAIIT 2020 sera marqué par la participation des inventeurs et innovateurs de 17 Etats membres de l’OAPI, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.