La récolte des olives au gouvernorat de Monastir devra atteindre 18500 tonnes cette saison, soit l’équivalent de 3760 tonnes, selon les estimations du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA).

Ces quantités sont en baisse de 80% par rapport à l’année dernière où la récolte a enregistré 97500 tonnes et de 30% par rapport à la moyenne durant les saisons précédentes et qui était de 60500 tonnes, a précisé, à l’agence TAP, Mounira Gharbi Sahloul, chef de service de la production végétale au CRDA de Monastir.

Selon la même source, cette régression de la production résulte du manque des quantités de pluie durant les mois de janvier et février derniers, en plus du phénomène naturel de l’alternance chez certains arbres fruitiers comme l’olivier et qui consiste en la variation de la production d’une année à l’autre.

Le gouvernorat de Monastir compte 128 huileries dont 22 spécialisées dans la transformation des olives biologiques.