L’exécution du budget à fin mars 2025 révèle un excédent budgétaire de près de 2078,5 MD, selon une note d’analyse de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), rendue publique lundi.

Cet excédent budgétaire est, toutefois, “un résultat comptable qui ne prend pas en considération la disponibilité de la liquidité auprès du trésor pour couvrir les dépenses échues”, nuancent les auteurs de cette note sur l’exécution budgétaire entre 2021 et 2024 et les tendances récentes observées jusqu’à fin mars 2025.

Ceux-ci estiment, à cet effet, qu’une baisse des dépenses d’investissement et des dépenses de gestion traduit les difficultés de trésorerie, ce qui est confirmé par l’augmentation des opérations d’open-Market et les opérations de refinancement à plus long terme.

“Le recours au financement exceptionnel de 7000MD auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour l’exercice budgétaire 2025 témoigne de la difficulté de mobilisation des ressources nécessaires pour couvrir les besoins de financement”, lit-on, dans la note d’analyse de l’IACE, rendue publique lundi.

Dans son analyse, le think-tank indique que l’exécution du budget a été marquée, essentiellement, par, une augmentation des recettes fiscales de 7,7% durant le premier trimestre 2025 par rapport à la même période de l’année dernière pour atteindre 12556 MD et d’une hausse de l’impôt direct de 10,4%.

Cette hausse est expliquée par la hausse de l’impôt sur les sociétés particulièrement non pétrolière (1532,2 MD contre 991,9 MD).

Une légère baisse des dépenses budgétaires est aussi citée dans l’analyse de l’IACE. Celles-ci ont atteint 10296,2 MD contre 10356,9 MD en relation avec l’évolution de la masse salariale au taux de 3% (5478,2 MD contre 5316,3 MD).

Parmi les faits marquants de cette exécution, l’IACE cite également une baisse notable de 27,7% des dépenses de gestion pour se situer à 267,1MD contre 369,3MD.

L’exécution du budget à fin mars 2025, a été aussi marquée par une augmentation des dépenses de subvention (1527,1MD contre1372,7 MD) en relation avec l’évolution des subventions des produits de base (198,7MD contre171,6MD), des hydrocarbures (979,2MD contre 999,6 MD) et du transport (349,2 MD contre 201,5 MD).

Une baisse des dépenses d’investissement a été évoquée également comme fait marquant de l’exécution du budget 2025. Cette baisse est estimée à 33,7% pour se situer à 512 MD contre 772,3 MD.

L’IACE a également évoqué une baisse des charges de remboursement des intérêts (1641MD contre 1830,7 MD), une augmentation des ressources d’emprunt de 4,8% (8252,8 MD contre 7872,3 MD), relevant que cette évolution s’explique par la mobilisation des ressources d’emprunt intérieur à hauteur de 6271,8MD contre 7306,6 MD.

Selon la note de l’IACE, l’exécution budgétaire durant ces dernières années a été, certes, imprégnée par

l’impact des crises, notamment la crise sanitaire et la crise russo-ukrainienne, toutefois, la préservation du rôle social de l’État a constitué une priorité absolue.

La période 2021-2024 a été marquée par des développements géostratégiques profonds et une succession de crises qui ont marqué la gestion des finances publiques dans le monde. Les pays étaient confrontés à une situation inédite dictée par la nécessité de maintenir une discipline budgétaire tout en mobilisant les ressources financières pour soutenir l’économie, a fait remarquer l’institut dans sa note d’analyse.