La Fédération nationale du numérique et Tunisian Startups organisent, jeudi 8 octobre 2020, un événement en ligne “Link4Inn” autour de l’open-innovation dans le secteur d’Agritech, dont l’objectif est de développer des partenariats effectifs, d’usage et d’affaires entre les groupes et institutions d’agro-alimentaire avec les Startups innovantes dans ce secteur.

Cet événement digital est le troisième d’une série d’autres événements digitaux sectoriels qui seront clôturés par un grand meeting Link4inn qui sera organisé au siège de l’UTICA.

Agriculteur, un groupe, une entreprise d’industrie agro-alimentaire … ont tous besoin de découvrir les innovations digitales dans ces domaines et les mettre en relation direct avec une ou plusieurs start-up présentant ces innovations. Cet évènement digital, permettra aussi de découvrir les success-story dans le secteur Agritech ou encore d’interagir et de discuter directement avec les représentants des startups présentes..

En tant que représentants des startups Tunisiennes “Tunisian stuartups” a pour objectif de créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat et de lancer le débat avec l’économie et la politique Tunisienne afin de développer une culture entrepreneuriale et réduire les barrières pour le lancement d’une startup ainsi qu’à sa réussite et son l’intégration dans l’économie.