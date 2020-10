La révision des décrets régissant le Fonds des catastrophes naturelles, le renforcement du stockage des dattes, l’octroi des crédits saisonniers aux producteurs et la fixation d’un prix de référence des dattes avec les exportateurs, sont les principales décisions adoptées par la commission mixte (5+5) entre le gouvernement et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Réunie au début du mois d’octobre, cette commission a convenu d’accélérer l’octroi des certificats de catastrophes afin de permettre aux agriculteurs d’obtenir leurs montants dues, favoriser le rééchelonnement des dettes et décaisser une tranche des dédommagements subis par les agriculteurs à cause des catastrophes, avant l’intervention du Fonds, a-t-on appris d’un communiqué de l’UTAP, publié lundi.

Il s’agit également de résoudre les problèmes de la filière des dattes, notamment au niveau du stockage et du transport, ainsi que sa commercialisation sur les marchés intérieur et extérieur.

Il a été convenu de renforcer le stockage et la valorisation de l’huile d’olive avec l’engagement de l’Office de l’Huile d’Olive (ONH) d’accepter l’huile de colza, en lui donnant une formule avantageuse par rapport aux huiles importées, a-t-on informé.

Les deux parties ont décidé aussi de garantir la réussite du démarrage de la saison des grandes cultures via le renforcement des semences sélectionnées et la mise à disposition des agriculteurs, les engrais de phosphate diammonium (DAP), pour répondre aux besoins de la saison, tout en assurant le contrôle des circuits de distribution.

La mise en œuvre de tous les procès-verbaux des réunions du secteur de la pêche, notamment en ce qui concerne le système de surveillance par satellite (VMS), les taxes portuaires, la subvention des carburants et la concrétisation du pacte de partenariat du secteur, figurent aussi parmi les décisions.

Les deux parties ont décidé la concrétisation de l’accord cadre-relatif au projet pilote de la vulgarisation agricole, l’activation du pacte de partenariat signé entre le gouvernement et l’UTAP dans le secteur laitier et le parachèvement des pactes portant sur les secteurs des céréales, des volailles et de la pêche.