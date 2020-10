L’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA – Tunisian Investment Authority) a souligné que, durant les neuf premiers mois de 2020, 41 projets d’investissements ont été déclarés, mobilisant un investissement global avoisinant 1,8 milliard de dinars, soit une hausse de 56% , par rapport à septembre 2019, selon des indicateurs publiés, lundi, par l’Instance, sur son site web.

D’après la TIA, ces projets permettront la création de près de 11 700 nouveaux emplois, contre un peu plus de 8 200 emplois, durant la même période de l’année écoulé, ce qui correspond à une hausse de 42%.

L’instance a précisé que 56% de ces projets consistent en la mise en place de nouvelles entreprises, 39% concernent des extensions à lancer, alors que 5% des renouvellements de projets.

Le plus gros morceau de ces investissements sera orienté vers des projets industriels (43%) et énergétiques (28%). Les projets touristiques et de services n’accapareront, respectivement, que 16% et 13% des investissements.

Toujours selon la TIA, les régions de Nabeul et de Bizerte figurent en tête de liste des gouvernorats bénéficiaires de ces projets avec des investissements respectifs de l’ordre de 244 millions de dinars (MDT) et 225 MDT.

En bas de liste, on trouve les gouvernorats de Gafsa (40 MDT) et Mahdia (20 MDT).