Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure de base, Kamel Doukh, a donné, lors de sa visite, jeudi 1er octobre, au gouvernorat de Siliana, le coup d’envoi de l’exploitation des ponts dont l’un au niveau de oued Bouarada et l’autre au niveau de Oued El Maleh à El Aroussa, parallèlement au démarrage des travaux de la construction des deux ponts sur Oued Rmil et oued Lahmar dans la délégation d’El Aroussa.

Le membre du gouvernement a affirmé dans une déclaration aux médias, que cette visite d’inspection d’un nombre de projets d’infrastructure de base et surtout des ponts au niveau de la route régionale n°47, a pour objectif de prendre connaissance de près de ces projets, et de suivre les travaux des projets de construction des ponts au niveau de oued Rmil et oued Lahamar dans la délégation d’El Aroussa en vue de réduire les délais du parachèvement des travaux pour fluidifier la circulation des usagers de la route.

De son côté, le directeur général des ponts et chaussées au ministère de l’Equipement, Slah Zouari a fait savoir dans une déclaration, à l’agence TAP, que le coût global des quatre ponts est estimé à 12 millions de dinars, ajoutant que ces projets contribueront à la réduction des points noirs.

Il a indiqué que les travaux des projets des ponts sur l’oued Rmil et l’oued Lahamar, seront parachevés à la fin de 2021, évoquant, par ailleurs l’inspection des travaux de dédoublement de la route nationale n°4 dans les troisième et quatrième tranches entre, El Fahs et le gouvernorat de Siliana, sans omettre la portée de l’autoroute reliant ce gouvernorat au reste des autoroutes.

Le responsable a souligné que les travaux touchent à leur fin, pour un total d’investissement de 100 MDT.