” Protéger les personnes âgées du Covid19 est notre responsabilité à tous “, c’est le slogan choisi par le ministère de la Santé pour la Journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année, et ce face à la situation épidémiologique dans le pays et au début de la vague de la grippe saisonnière.

La direction des soins de santé de base au ministère de la Santé a, à cette occasion, adressé un ensemble de conseils et de recommandations aux personnes âgées, porteuses de maladies chroniques et à leur entourage afin de prévenir les risques d’infection par le Coronavirus, lit-on dans un communiqué du ministère de la Santé.

La direction a conseillé aux personnes âgées de porter le masque en extérieur, de se laver les mains régulièrement avec du savon et de l’eau ou d’utiliser le gel hydro alcoolique, de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, d’éviter les poignées de main, de nettoyer et de désinfecter les surfaces en permanence, de ventiler la maison et de surveiller en permanence l’état de santé afin d’identifier les symptômes en cas d’infection.

Elle a, dans ce contexte, mis l’accent sur l’importance de la prise en charge et du suivi de la santé des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques en fournissant les médicaments nécessaires (au moins un mois de stock), en prenant soin de les prendre régulièrement, en suivant des conseils médicaux, une auto-surveillance et un suivi réguliers, et en visitant un médecin en cas de besoin.

Elle a également appelé les personnes âgées à maintenir un mode de vie sain en adoptant un régime alimentaire équilibré, en pratiquant une activité physique, en s’abstenant de fumer, en dormant suffisamment et en évitant le stress, ainsi qu’en vaccinant contre la grippe saisonnière dans les pharmacies ou les centres de santé de base et en se faisant examiner dès que des symptômes tels que la fièvre, des toux et une difficulté à respirer, apparaissent.

Les données officielles indiquent que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques représentent le groupe le plus vulnérable à l’infection par le Coronavirus et ses complications. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 11,2% des personnes infectées par le virus en Tunisie, et le taux de mortalité parmi cette catégorie est de 10,7% (6,6% chez la tranche d’âge entre 65 et 75 ans et 18,3% chez les plus de 75 ans).