Une équipe de travail va élaborer, dans un délai de 10 jours, une feuille de route visant à résoudre les difficultés financières et structurelles des institutions touristiques et définir une vision claire de l’avenir du secteur.

Créée lundi 28 septembre 2020, ladite équipe comprend de représentants des ministères des Affaires sociales, du Tourisme, mais aussi des Fédérations professionnelles, de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). C’est ce qu’a détaillé le ministère du Tourisme, mardi 29 courant.

Une séance de travail a été organisée entre les ministres du Tourisme, Habib Ammar, des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Kamel Saad, le secrétaire général de la Fédération générale des industries alimentaires, du tourisme, de l’artisanat et du commerce, Saber Tebbini, et les représentants des fédérations du tourisme.

Cette réunion a permis d’évoquer la situation difficile et exceptionnelle que traverse le secteur du tourisme à cause de la propagation de la pandémie de Covid-19, dans le monde, et la nécessité de solutions exceptionnelles pour sauver les postes d’emploi et préserver le secteur et les entreprises qui y opèrent.

Les fédérations professionnelles ont signé un accord avec les banques pour assurer le décaissement des crédits décidés au profit des entreprises touristiques touchées par la pandémie de Covid-19 afin de payer les salaires des employés du secteur.

A noter qu’une ligne de crédit de 500 millions de dinars a été mise en place pour permettre aux établissements hôteliers touchés par la pandémie de Covid- 19 de payer les salaires de leurs fonctionnaires. Une ligne de financement de 300 MD pour soutenir les sociétés opérant dans le secteur touristique a été également créée.

Il s’agit de consacrer 50 millions de dinars (MDT) au profit des agences de voyages et 10 MDT au secteur de l’artisanat pour fournir la liquidité aux artisans en leur permettant de payer les salaires au cours de la période mars 2020 – mars 2021.

L’activité touristique en Tunisie a marqué une baisse de 60%, au cours de cette année, en raison des impacts de la pandémie du Covid-19, a déclaré, le 26 septembre 2020, Habib Ammar, estimant que ce taux atteindra 70% à la fin de cette année.