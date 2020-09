La ministre de la femme, de la famille et des séniors, Imen Zahouani Houimel, a indiqué lundi lors d’une séance de travail tenue avec les inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance à accentuer les interventions de contrôle afin d’assurer une meilleure protection des enfants et des employés du secteur.

Selon un communiqué du ministère, Houimel a insisté à cette occasion sur l’impératif de prendre les mesures nécessaires en cas de défaillances constatées dans les établissements de l’enfance relatives à l’application du protocole sanitaire lors de la rentrée scolaire et universitaire 2020/2021.

Lors de cette séance de travail consacrée à l’examen des préoccupations des inspecteurs de la jeunesse et de l’enfance, la ministre de la femme a souligné le rôle important de ce corps en matière d’accompagnement, de contrôle d’inspection et d’orientation pédagogique notamment en cette conjoncture délicate.