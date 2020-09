La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a déclaré, mercredi 2 septembre, que toutes les mesures seront prises pour limiter la propagation du Coronavirus dans les établissements éducatifs après la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre courant, qui iront jusqu’à la fermeture de l’établissement éducatif en cas de découverte d’une chaîne de contamination.

En réponse à une interrogation de l’agence TAP concernant les mesures de protection en cas de contamination dans les établissements scolaires, Ben Alaya a indiqué que tous les moyens seront mis en œuvre pour contenir la propagation du virus au sein de ces établissements à la lumière des résultats du dépistage actif effectué en coordination avec le ministère de la santé, ajoutant que des décisions seront prises à temps, qui peuvent aller de l’isolement des cas suspects, jusqu’à la fermeture temporaire des salles de classe et de l’établissement, avant d’entamer les opérations de stérilisation.

Lors d’un point de presse tenu, mercredi, sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, Ben Alaya a annoncé que les élèves atteints par le Coronavirus seront isolés et placés en observation médicale, appelant le ministère de l’Education à assurer la continuité des cours au profit de ces élèves.

A noter que, le protocole sanitaire général de la rentrée scolaire 2020-2021 élaboré en prévention du Coronavirus, a été signé par les ministres de la Santé, des Affaires sociales, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Femme, et des Affaires religieuses. Il comprend de nombreuses recommandations et mesures préventives visant à limiter la propagation du Coronavirus au sein des établissements éducatifs et de formation.

Ce protocole a été élaboré par une équipe composée d’experts relevant de la direction de la médecine scolaire et universitaire du ministère de la Santé, de la société civile, d’experts de référence et de représentants des ministères concernés.

Il stipule le port obligatoire des masques de protection pour tous les travailleurs dans les espaces éducatifs et de formation, pour les élèves âgés de 12 ans et plus, les collégiens, les étudiants et les apprenants dans les centres de formation.

Les enfants en phase préscolaire et dans le cycle de l’enseignement de base, ne sont pas concernés par l’obligation du port de masques. Le protocole en question impose également des opérations de contrôle et de dépistage à l’entrée des établissements d’enseignement et de formation, et prévoit le placement en isolement des cas suspectés d’être contaminés par le Coronavirus.

Les recommandations du protocole sanitaire concernent également le nettoyage et la stérilisation des salles d’eau, des espaces éducatifs et de formation, l’organisation de campagnes de sensibilisation et l’accompagnement psychologique aux enfants, élèves et étudiants.