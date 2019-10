Un accord de partenariat a été signé, lundi 28 octobre à Tunis, entre le ministère de l’Education et l’organisation “Article 19” (Bureau de Tunis) dans le cadre de la formation d’instituteurs et d’enseignants aux valeurs des droits de l’Homme, et la consolidation de la liberté d’expression et la lutte contre le discours de haine, risquant d’être transmis aux élèves.

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, a déclaré que cet accord est le prolongement d’un précédent accord signé depuis 2016, ajoutant qu’il vise notamment à consolider les valeurs des droits de l’Homme et à rejeter le discours de haine parmi les élèves.

Pour sa part, la directrice du bureau de l’organisation “Article 19” pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), Saloua Ghazouani, a indiqué que le premier accord signé en 2016 visait à consolider la liberté d’expression au sein de l’espace scolaire, dans l’objectif de se prémunir des discours de haine et de violence, soulignant que le nouvel accord œuvrera également à initier les jeunes générations aux médias et à l’information.

Elle a ajouté que cette formation s’appuiera notamment sur un guide pédagogique élaboré depuis l’accord de 2016 par 16 inspecteurs pédagogiques et par des experts, dans le but de former les enseignants, le cadre administratif, ainsi que tous les intervenants dans le processus éducationnel, sur la consolidation des valeurs de la liberté d’expression.

Elle a insisté sur la nécessité pour l’établissement éducatif, de s’ouvrir et d’éduquer l’élève à exercer ses droits avec une attitude qui soit dénuée de sentiment de peur ou d’autocensure, et de le soutenir dans le développement de ses capacités, sur les plans culturel, créatif et technologique.