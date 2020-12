Une convention de partenariat vient d’être signée entre le ministère de l’Education et la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (FTUSA) pour la prise en charge et la réalisation de travaux d’entretien dans certains établissements éducatifs du pays.

La convention a été signée en marge d’une manifestation de sensibilisation organisée mardi 22 décembre portant sur le partenariat avec le secteur privé et la société civile afin de promouvoir l’infrastructure de base des établissements scolaires.

Paraphée par le ministre de l’Education, Fathi Sellaouti, et le directeur de la FTUSA, Habib Ben Hassine, cette convention vise à assurer des travaux d’entretien au niveau de 20 établissements scolaires.

Sellaouti a rappelé les efforts de l’Etat qui sont toujours insuffisants pour assurer un entretien des établissements qui comptent des défaillances multiples et nécessitent un appui du secteur privé.

Une infrastructure délabrée est constatée dans les établissements éducatifs publics dont le manque de l’eau potable au niveau de 461 établissements, a-t-il relevé.

Le directeur exécutif de la fédération tunisienne des sociétés d’assurances Hatem Amira a estimé que cette convention s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’initiative du chef du gouvernement portant sur l’appui aux efforts de l’Etat en matière d’entretien des établissements éducatifs.

Cette manifestation a également était marquée par la signature des conventions entre le ministère de l’éducation et le ministère de la jeunesse des sports et de l’intégration professionnelle d’une part et un groupe de jeunes chercheurs d’autre part, sélectionnés dans le cadre d’un concours pour le soutien de l’initiative de l’Etat en matière de consolidation de partenariat pour l’entretien des écoles.

Selon Wejden Ben Ayed, chargée de l’unité d’encadrement des investisseurs, ces conventions permettront le lancement en janvier 2021 des travaux d’entretien dans un ensemble d’établissements éducatifs publics.

Un partenariat qui a pour objectif d’encourager les jeunes investisseurs à appuyer les efforts de l’Etat à promouvoir l’école publique, a-t-elle dit.

L’initiative du chef du gouvernement pour l’entretien des établissements éducatifs publics a été lancé en septembre 2020 suite à une visite effectuée dans des établissements scolaires et avoir constaté des défaillances multiples.