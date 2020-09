Le bureau du Fonds mondial pour la nature (WWF), à Tunis, appelle le président de la République, Kaïs Saïed, à rejoindre les dirigeants des pays du monde pour parapher la déclaration des dirigeants pour la nature et l’Homme, afin de mettre en exergue les engagements de la Tunisie envers la nature et l’être humain.

Plus de 65 chefs d’Etat et de gouvernements lanceront demain, lundi 28 septembre 2020, la déclaration des dirigeants pour la nature et l’Homme”, en marge de la 75ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, selon un communiqué, publié dimanche, par le WWF sur sa page officielle Facebook.

Le Fonds estime que cette déclaration bien que constituant un engagement à prendre des mesures d’urgence relatives à la préservation de la nature et de la biodiversité à l’orée de 2030, elle est également une occasion unique du genre pour la Tunisie afin de renforcer la coopération et d’établir des partenariats internationaux.

Le dernier rapport du Fonds “Planète Vivante 2020”, publié il y a deux semaines, a attiré l’attention sur la détérioration continue de la nature et de la biodiversité dans le monde en raison de la pression que les activités humaines exercent sur la nature, à travers les modes de consommation et de production non durables.

Le document affirme que cette détérioration impacte directement la sécurité alimentaire et l’Homme, menaçant ainsi sa santé. Elle est également l’une des principales causes de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19.

A la lumière de cette pandémie mondiale, il est impératif de prendre des mesures internationales urgentes et coordonnées pour faire face à ce défi et arrêter la destruction de la nature et la déperdition de la biodiversité dans tous les coins du monde, a souligné le WWF.

L’ONG a attiré l’attention sur la nécessité de contrer cette détérioration à l’horizon de la fin de cette décennie, si nous voulons protéger notre santé et assurer notre survie en tant que genre humain.

Le WWF a mis l’accent, dans le même contexte, sur le besoin impérieux de changer nos rapports avec la nature afin de garantir un avenir durable pour l’Homme et la planète.

En raison des pressions exercées sur l’écosystème, la mobilisation de toutes les composantes de la société est inévitable, à partir d’une volonté politique réelle accompagnée des moyens et mécanismes indispensables de suivi.