Dans le cadre de l’encouragement de la scolarisation et à l’occasion de la rentrée scolaire 2020, la BTL, fidèle à son engagement solidaire et citoyen, relance son action « Un cartable pour tous », toujours en collaboration avec l’Association ALMADANEYA.

Consciente des conditions difficiles des enfants scolarisés venant de familles en situation de précarité, la BTL poursuit son engagement social afin de doter chaque enfant du matériel pédagogique nécessaire.

Par conséquent, pour la 2ème année consécutive, la BTL vient en aide aux élèves de foyers en difficulté en leur offrant un kit scolaire complet constitué d’un cartable ainsi que de fournitures scolaires, afin qu’ils soient bien équipés pour une rentrée scolaire dans de bonnes conditions.

Malgré les conditions particulières de la crise sanitaire et les obstacles rencontrés, les élèves des gouvernorats de Nabeul, Zaghouane, Beja, et Kebili ont bénéficié de matériel nécessaire afin de permettre aux enfants, quelle que soit leur situation économique et sociale, d’aborder la rentrée des classes dans les meilleures conditions possibles.

Fondée sur ses valeurs de solidarité et de citoyenneté, la BTL continuera à persévérer dans son engagement dans d’autres actions sociétales futures.

La BTL souhaite une bonne rentrée à tous les élèves !