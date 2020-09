“La situation épidémique en Tunisie va s’empirer davantage et il est possible d’enregistrer une vague dangereuse au cours des prochains jours si le citoyen ne s’en tient pas au protocole sanitaire anti-Covid-19”, a souligné dimanche Rim Abdelmalek, professeur en maladies infectieuses à l’hôpital la Rabta.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’intervenante a expliqué que la recrudescence rapide, ces derniers jours, du nombre de décès, de contaminations, d’hospitalisations et des appels au service d’aide médicale urgente (SAMU) est un signe alarmant et dangereux qui démontre un non-respect du protocole sanitaire par les citoyens.

Dans ce contexte, Pr. Rim Abdelmalek a recommandé aux Tunisiens de s’éloigner des endroits clos et encombrés pour éviter la contamination au coronavirus appelant au respect du protocole sanitaire et à l’adoption des gestes barrières comme le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains qui réduisent énormément le risque de contamination, selon elle.

Abdelmalek a mis en garde contre l’augmentation du risque de contamination au coronavirus au cours des prochains jours qui seront marqués par la baisse des températures et du froid d’où l’importance d’élever le niveau de vigilance et de respecter les dispositions du protocole sanitaire anti-covid-19.

A cet effet, l’intervenante a souligné la nécessité de se faire vacciner contre la grippe saisonnière notamment pour les populations à risque comme les personnes âgées de plus de 60 ans et les malades chroniques étant donné qu’une éventuelle co-infection (coronavirus et grippe) peut induire à des complications sanitaires qui nécessiteraient une hospitalisation alors que les hôpitaux sont saturés et il existe un manque au niveau des lits de réanimation.

Selon le dernier bilan du ministère de la santé, publié dimanche, 3492 tests réalisés le 25 septembre 2020, ont révélé la contamination de 786 personnes par le coronavirus (22,5%) portant le bilan à 15178 cas confirmés ce qui représente 6,9% du total des tests effectués depuis le mois de février dernier (221277).

Selon la même source, 16 décès supplémentaires ont été également enregistrés portant le bilan à 207 morts du coronavirus.

Par ailleurs, 285 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 74 sont admis en soins intensifs et 31 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 12852 porteurs actifs.