L’APIA a annoncé, vendredi, l’ouverture des inscriptions pour la participation au projet tuniso-italien ProAgro, qui vise le renforcement des capacités de 400 micro entreprises porteuses d’initiatives d’entrepreneuriat agricoles et agro-alimentaires dans les filières du lait, des cultures maraîchères, des dattes, des plantes aromatiques et médicinales et de l’olivier dans les six gouvernorats de Béja, Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Kébili et Mahdia.

A cet effet, ceux qui veulent participer et présenter leurs projets, doivent consulter l’appel à manifestation d’intérêt et remplir le formulaire en ligne à travers ce lien https://form.jotform.com/202091933328049, au plus tard le 15 octobre 2020.

Le projet PROAGRO cofinancé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement, vise le renforcement des micro-entreprises agricoles et agro-alimentaires par la formation technique, l’assistance pour le développement de plans d’affaires et l’accompagnement et le soutien à l’accès aux financements.

Il a également, pour objectif le renforcement des liaisons de marché et de partenariat entre les entreprises tunisiennes et italiennes, pour favoriser des opportunités d’affaires pour les produits tunisiens sur le marché italien et pour des intrants et des technologies italiennes sur le marché tunisien.

Il prévoit ainsi, l’accompagnement de micro entreprises et associations de micros entreprises pour l’accès au crédit via un fonds de donation et l’octroi aux meilleurs plans d’affaires d’un soutien au financement à la hauteur de 10% du montant de l’investissement avec un plafond de 10.000 euros.