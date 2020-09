La coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique (USA) en matière de sécurisation des frontières et de renforcement des capacités opérationnelles de l’institution militaire ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu, jeudi 24 courant à Tunis, entre le ministre de la Défense nationale, Ibrahim Bartagi, et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

A cette occasion, Bartagi a rappelé que les USA sont un partenaire majeur de la Tunisie dans le domaine militaire, la formation, la consolidation des équipements et le renseignement en particulier.

Il a mis en avant la contribution des USA dans le renforcement du système de surveillance électronique mobile et fixe aux frontières maritimes et terrestres. Dans ce sens, il a évoqué la possibilité que cette coopération se poursuive avec la contribution des Etats-Unis à la réalisation de la troisième phase du projet d’une couverture totale des frontières sud-est de la Tunisie.

Cité dans un communiqué du département de la Défense, le diplomate américain a, pour sa part, exprimé l’engagement de son pays à se tenir aux côtés de la Tunisie, en ce qui concerne notamment la sécurité des frontières, la formation et le soutien technique.