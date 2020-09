CFI, l’agence française de développement des médias, s’appuie sur la force des outils numériques pour encourager l’émergence de projets citoyens dans 24 pays africains.

En moins d’une décennie, l’explosion des médias en ligne et l’exigence croissante d’une action publique plus efficace en Afrique ont laissé entrevoir des opportunités innovantes dans le domaine de l’initiative citoyenne qui sont connues sous le terme de « CivicTech ». Des outils numériques sont aujourd’hui disponibles, mais le manque de connaissances et l’absence d’un écosystème dynamique freinent le développement de ces projets.

En réponse, CFI lance un MOOC gratuit qui débutera le 19 octobre.

La notion de CivicTech regroupe les initiatives numériques au service des pratiques démocratiques ; elles peuvent faciliter une participation citoyenne à la vie publique plus large, plus rapide, et à moindre coût. Pour appréhender plus simplement ce secteur prometteur, CFI a produit le MOOC Connexions Citoyennes , pensé comme un outil de sensibilisation aux enjeux, aux contraintes et aux possibilités de l’innovation numérique et citoyenne.

Intégré au projet « Connexions citoyennes », co-financé par l’Agence française de développement (AFD), ce MOOC est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent développer ou utiliser des solutions citoyennes et numériques, notamment les jeunes et les femmes, mais aussi les autorités publiques, les médias et les organisations de la société civile (OSC).

Le MOOC participera à l’acquisition d’une culture générale et de compétences de base pour un meilleur engagement social ou civique des populations connectées. Il favorisera également la création d’une communauté afin de renforcer leur capacité à travailler en réseau.

Six semaines pour renforcer ses compétences

Cette formation en ligne est gratuite et se déroulera pendant 6 semaines. Les personnes inscrites recevront chaque jour de la semaine un module thématique composé d’une vidéo, de ressources, d’un quiz et d’un accès à un débat en ligne.

Au terme de leur formation, les participantes et participants les plus aguerris pourront postuler à l’appel à projet en espérant faire partie des 50 lauréates et lauréats qui seront accompagnés pendant 8 mois dans le développement de leur projet.