«L’équipe Huawei Maroc ambitionne le déploiement, le plus tôt possible, du réseau 5G auprès des opérateurs télécoms pour permettre à l’écosystème digital local de booster sa connectivité et profiter pleinement des opportunités technologiques et business liés à l’internet des objets (IOT), le cloud, le Big Data et l’intelligence artificielle». Ces propos sont ceux de Chakib Achour, directeur marketing stratégique chez Huawei Maroc, rapportés par le site web bladi.net.

Et c’est d’autant plus jouable qu’aujourd’hui “plus de la moitié des infrastructures télécoms du Maroc seraient basées sur les solutions de l’équipementier chinois Huawei“.

Pour rassurer le gouvernement et les partenaires du Maroc, Achour assure que « ce déploiement doit défendre la souveraineté numérique du Maroc et protéger les données de ses entreprises et de ses citoyens».