Une première séance de dialogue entre le gouvernement et le bureau exécutif de l’UTICA a eu lieu, vendredi 18 septembre, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à La Kasbah.

A cette occasion, Mechichi a salué l’importance du partenariat entre le gouvernement et l’organisation patronale, estimant que ce “partenariat est réel”, compte tenu du rôle joué par les affiliés à l’UTICA afin de promouvoir l’économie, impulser l’investissement, et créer de la richesse nationale.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a mis l’accent, essentiellement, sur la situation économique et sociale du pays, et sur la nécessité de lancer un programme de sauvetage participatif pour relancer l’économie et impulser l’investissement.

De son côté, le ministre des Affaires sociales, Mohammed Trabelsi, a fait savoir que cette séance s’inscrit dans le cadre des rencontres lancées par le gouvernement avec ses partenaires, dans le but d’élaborer des visions communes pour surmonter des difficultés économiques, qui ont été accentuées par la crise sanitaire du coronavirus.