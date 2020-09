L’exécution du programme de travail commun pour l’année 2021 entre le ministère tunisien de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) a été au centre d’une réunion organisée jeudi 17 courant au ministère, entre Imen Zahouani Houimel, ministre de la Femme et la représentante du Fonds en Tunisie, Rym Fayala.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a permis d’évoquer le programme annuel commun pour l’année 2021.

La réunion a été également une occasion pour examiner les moyens de promouvoir la coopération bilatérale concernant les questions relatives au parachèvement du projet de code des personnes âgées et la mise en place d’une stratégie nationale pour les personnes âgées.

Imen Zahouani Houimel a appelé à ce propos, à l’impératif d’actualiser les données concernant la violence, précise la même source.