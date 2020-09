Samir Saied et Neji Baghouri, respectivement P-dg de Tunisie Telecom et président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), ont signé, lundi 14 septembre 2020, une nouvelle convention de partenariat portant sur la fourniture de services de télécommunications à la profession.

En vertu de cette convention, Tunisie Telecom offrira aux adhérents du SNJT et à leurs familles des forfaits préférentiels, des facilités de paiement, ainsi que des tarifications avantageuses sur plusieurs services (téléphonie fixe, Mobile, Internet, Clés et acquisition des terminaux téléphoniques).

L’accord prévoit également pour les journalistes l’accès à un internet haut débit.

A l’issue de la signature de la convention, Neji Baghouri a remercié l’entreprise Tunisie Telecom pour son appui constant au secteur de l’information en général et aux journalistes en particulier, soulignant au passage que cette nouvelle convention ouvre aux journalistes de nouveaux horizons pour une utilisation plus accrue des TIC qui sont les outils essentiels d’une presse professionnelle, libre et au diapason de l’ère numérique.

Tunisie Telecom, qui renforce chaque jour son rôle d’acteur actif de la société et son rôle citoyen d’opérateur global, n’a cessé d’améliorer ce partenariat depuis 2010 pour l’enrichir davantage en 2017 et en 2020, souligne M. Saied.

Le nombre des journalistes qui ont eu droit à cette convention a atteint 1 600 journalistes dans tous secteurs confondus.

A préciser que la cérémonie de signature s’est déroulée au siège de Tunisie Telecom, en présence des cadres et responsables des deux partenaires.