Le secrétaire général adjoint et président du Centre de la Ligue arabe à Tunis Mohamed Salah Ben Aissa a exposé sa vision du Centre et de l’activation de son rôle, en particulier, dans la région du Maghreb lors de son entretien, mercredi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Ben Aissa a affirmé la volonté de renforcer davantage les liens entre le Centre de la Ligue arabe, les organisations et les bureaux des organismes régionaux et internationaux en Tunisie pour consolider la coopération avec la Ligue des Etats Arabes, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a souligné, de son côté, la volonté de réunir les meilleures conditions pour promouvoir le rôle du Centre de la Ligue arabe, faisant part du souhait de la Tunisie qu’il contribue à la consolidation de l’action arabe commune.

Il a exprimé l’entière disposition du département à soutenir les efforts de Mohamed Salah Ben Aissa et les différentes initiatives proposées pour impulser les activités du Centre et renforcer son rayonnement.