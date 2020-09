Deux Tunisiens figurent dans l’édition 2020 du “classement 30 under 30 de Forbes Middle East” qui regroupe 30 jeunes âgés de moins de 30 ans et qui œuvrent à promouvoir l’écosystème entrepreneurial dans le monde arabe en général et dans leurs régions, en particulier.

Il s’agit de Saïd Zarrouk et Mohamed Dhaouafi.

Agé de 20 ans, Saïd Zarrouk a créé son entreprise Edutest Group en 2018. Il s’agit d’une plateforme électronique destinée à la région d’Afrique et du Moyen-Orient, selon le site officiel de Forbes Middle East.

Son entreprise est basée dans 11 régions dont la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Maroc, l’Algérie, le Kenya et autres pays.

La plateforme assure l’enseignement de la langue anglaise et aide les étudiants à trouver des bourses d’études. Plus de 2 000 étudiants ont bénéficié des prestations de la plateforme et 25% d’entre eux ont décroché une bourse d’études à l’étranger.

Pour sa part, Mohamed Dhaouafi, âgé de 27 ans, diplômé de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sousse, a fondé l’entreprise CURE BIONICS qui développe et fabrique des prothèses bioniques pour les personnes porteuses de handicap.

A noter que les jeunes entrepreneurs et créateurs qui figurent dans le classement Forbes Middle East sont actifs dans 8 secteurs différents comme la technologie, le management, l’éducation et autres.

Ils sont originaires des Emirats Arabes Unis (15), du Liban (04), d’Arabie Saoudite (03), d’Egypte (03), de Tunisie (02), du Sultanat d’Oman (01), du Koweït (01) et de Jordanie (01).