La ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Akissa Bahri, a souligné que les précipitations enregistrées depuis la nuit de vendredi à samedi dans certaines régions du pays augurent d’une saison agricole prometteuse et permettront de renforcer le stock des eaux dans les barrages, lesquels ont enregistré une pénurie au cours de la saison précédente.

La ministre a ajouté, dans une déclaration à la correspondante de l’Agence TAP, lors d’une visite effectuée, samedi, à la région, que la situation dans le gouvernorat de Kairouan est maîtrisée, en dépit de la coupure de la circulation à cause de la crue de certains Oueds.

Elle a appelé les citoyens et les agriculteurs à la prudence, leur recommandant de ne pas se rapprocher des cours des oueds et des ouvrages hydriques, tels que les barrages et les lacs collinaires, soulignant l’importance de faire preuve de vigilance pour protéger leurs bétails.

Bahri a précisé, à l’issue de sa visite au barrage de Sidi Saad, dans la délégation de Nasrallah en compagnie du gouverneur et de certains députés de la région, que le niveau des eaux stockées dans le barrage a enregistré, depuis vendredi, une hausse de 5 millions de m3, pour atteindre plus de 55 millions de m3, estimant que le niveau du stock de barrage augmenterait, entre 8 et 10 millions de m3 au cours de la nuit de samedi à dimanche.

Présidant à la municipalité de Bouhajla les travaux de la commission nationale de prévention et de lutte contre les catastrophes et de l’organisation des secours, la ministre a pris connaissance des préoccupations des citoyens, liées à l’eau potable et aux circuits agricoles, assurant que le ministère va accélérer la réalisation de certains projets bloqués à cause de l’opposition des citoyens.

Elle s’est engagée également à effectuer d’autres visites à la région pour résoudre les problèmes relatifs à l’eau potable.

Bahri a pris connaissance, aussi, lors de sa visite à la délégation de Nasrallah, des interventions des équipes de la protection civile pour le pompage des eaux dans les domiciles, mettant en exergue les efforts déployés pour limiter les dégâts et sauver les personnes coincées.

Une coupure de la circulation a été enregistrée sur certaines routes dans la région de Serja et Chaouachi, en raison des fortes précipitations enregistrées depuis samedi à l’aube et ayant causé la crue de l’Oued Zeroud dans la délégation de Hajeb Layoun ainsi que de l’Oued Marg Ellil (délégation de Hafouz).

Près de 10 ouvrières agricoles et une personne âgée, dont les voitures ont été emportées par les eaux pluviales au niveau de l’Oued Zeroud ont, par ailleurs, été évacuées.